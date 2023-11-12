عاجل.. قوات أوكرانية تقصف مقاطعة لوجانسك وسقوط ضحايا

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، منطقة كريمينايا في مقاطعة لوجانسك بمنطقة دونباس شرق البلاد، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفقا لما ذكرته خدمات الطوارئ لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي سبتمبر 2022، أعلن موسكو، ضمها لوجانسك إلى أراضي روسيا الاتحادية على إثر استفتاء إلى جانب 3 مناطق أخرى:«دونيتسك - خيرسون - زابوريجيا».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم مقاطعة بيلجورود، جنوب غرب روسيا، على الحدود مع أوكرانيا، إن الجيش الأوكراني قصف 7 مناطق حدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى وقوع هجمات باستخدام 4 مسيرات.

استخدام 70 قذيفة في قصف بيلجورود

وأشار جلادكوف، عبر «تليجرام»، إلى إطلاق القوات الأوكرانية، 70 قذيفة من أنواع مختلفة من الأسلحة، موضحا أن قوات الدفاع الجوي، أسقطت مسيرة أوكرانية. وأضاف المسؤول الروسي، أن القصف الأوكراني، أسفر عن تضرر 3 منازل و5 عربات على خطوط السكك الحديدية، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن حريقا اندلع في محطة وقود في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، بعد وقوع انفجار.

بدورها، أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهاوقعت اتفاقا مع فنلندا لبيع نظام ديفيد سلينج «مقلاع داود»، بقيمة 317 مليون يورو.