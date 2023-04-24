هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مقاطعة لوجانسك

شنت القوات الأوكرانية، هجوما بطائرة مسيرة على مدينة روفينكي بـ«مقاطعة لوجانسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تعليق الملاحة في شبه جزيرة القرم

وفي وقت سابق، علقت سلطات «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في عام 2014، حركة الملاحة البحرية في خليج سيفاستوبول، بعد تصدي أسطول البحر الأسود هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال ميخائيل رازفوجايف، حاكم مدينة سيفاستوبول بـ«شبه جزيرة القرم»، إن أسطول البحر الأسود الروسي، صد هجوماً بـ«مسيرات» على القسم الخارجي من ميناء المدينة .

وشن الجيش الروسي هجوماً صاروخياً على القوات الأوكرانية على «محور ليسيتشانسك»، واستهدف مخزناً أوكرانياً للوقود بالقرب من مدينة باخموت شرق أوكرانيا، ما أسفر عن تكبد القوات الأوكرانية خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوزير سيرجي لافروف وصل إلى نيويورك، مضيفة عبر «تليجرام»، إن «مجلس الأمن الدولي»، سيعقد اجتماعا، اليوم الإثنين، برئاسة وزير الخارجية.

وزير الخارجية الروسي في نيويورك دون صحفيين

وتوجه وزير الخارجية الروسي، إلى نيويورك دون مرافقة مجموعة صحفية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ومن المتوقع أن يلتقي لافروف، خلال زيارته لنيويورك مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسيناقش الجانبان، عدة أمور، بينها الوضع حول مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب».

وفي 1 أبريل الجاري، أصبحت روسيا رئيسة «مجلس الأمن الدولي» لمدة شهر

من جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية بشكل غير رسمي عن استعدادها لتوسيع قائمة المنتجات الزراعية المحظور استيرادها من أوكرانيا، وفقا لما ذكرته محطة الإذاعة البولندية «آر إم إف إف إم» البولندية.

وفي وقت سابق، فرضت 4 دول أوروبية:«بولندا، المجر، سلوفاكيا، بلغاريا» حظرا مؤقتا على استيراد الحبوب الأوكرانية ومنتجات أخرى من أصل نباتي وحيواني اعتبارًا من 22 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.