قصف أوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية.. 40 قذيفة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، بـ40 قذيفة، 3 مناطق في بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، دون وقوع إصابات، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف عبر «تليجرام».

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دمرت مجموعة مدرعة من «فوج كوستروما» المظلي التابع للقوات الجوية الروسية نقطة مراقبة أوكرانية في اتجاه أرتيموفسك «باخموت» شرق أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الخسائر الأوكرانية

من جانبه، أعلن رئيس المركز الصحفي لـ«مجموعة المركز» التابعة لـ الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أنّ القوات ضربت 8 مناطق لتمركز القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بمقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، و4 مراكز للقيادة والمراقبة وإسقاط مسيرتين اثنيين، مشيرًا إلى أنّ الخسائر الأوكرانية بلغت 160 عسكريا و3 دبابات و4 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات ومدفعين هاوتزر «إم 777» من عيار 155 ملم.

وفي الجانب الأوكراني، بدأت «كييف» بتجهيز دبابات «تي 72» الموروثة من الجيش السوفيتي بمعدات هندسية أمريكية، وفقا لفيديو، متداول عبر موقاع التواصل الاجتماعي

سياسيا، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوكرانيا غير مستعدة من جميع النواحي لبدء المفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.