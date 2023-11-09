تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن مواني الهيئة بالمحافظات تشهد انتظاما في وصول ومغادرة، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 10 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ضمت 593 شاحنة و 68 سيارة.

حركة تداول الصادرات والوارادات

ووفقاً لبيان مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 358 شاحنة و56 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 235 شاحنة و12 سيارة .

حركة التداول بمواني سفاجا ونويبع

وبحسب البيان، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PROFESSOR WENGER آتية من الهند، لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس، ومغادرة العبارة القاهرة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفينتين دليلة والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 1715 طن بضائع و225 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى آيلة، أور، بريدج وكوين نفرتيتي.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم، لاستقبال السفينة ATHENAI، ومغادرة السفينة إنجي متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكبًا بموانيها.