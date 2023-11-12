فيلم «حسن المصري» يحقق 20 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال 24 ساعة

احتل فيلم «حسن المصري» المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، إذ سبقه في الترتيب أفلام «فوي فوي، وش في وش، والعميل صفر، والخميس اللي جاي»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، نحو 5 ملايين جنيه، وذلك على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما، بينما حقق 20 ألفا و44 جنيها أمس، وتدور قصته في إطار إنساني يجمع بين التشويق والأكشن.

قصة فيلم «حسن المصري»

تدور قصة فيلم «حسن المصري» في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، بعد تورط أحمد حاتم الذي سافر إلى لبنان للهروب من ماضي أليم، ويعمل في شركة حراسات خاصة، مع بعض العصابات الخطيرة، ما يضع حياته في خطر شديد.

أبطال فيلم «حسن المصري»

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.