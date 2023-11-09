فيلم «حسن المصري» يحقق 5 ملايين جنيه إيرادات في دور العرض خلال 5 أسابيع

حقق فيلم «حسن المصري» بطولة أحمد حاتم، إيرادات في شباك تذاكر السينما بـ14 ألف و288 جنيه، خلال يوم، وجاء بالمركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، إذ سبقه أفلام «فوي فوي، وش في وش، والخميس اللي جاي، والعميل صفر»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم حسن المصري،على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما، بنحو 5 ملايين جنيه، ويستعد أحمد حاتم لتجربة سينمائية جديدة تحمل اسم «المنبر»، ويتطرق إلى عالم الأزهر الشريف.

أبطال فيلم «حسن المصري»

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

قصة فيلم «حسن المصري»

تدور قصة فيلم «حسن المصري» في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق والغموض، حول الشخصية التي يجسدها أحمد حاتم وهو حسن المصري، الذي يحاول الهروب من واقع أليم بالسفر إلى لبنان للعمل بإحدى شركات السياحة، حتى تحدث له مفاجآت تهدد حياته.