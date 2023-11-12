انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الأفريقية بأسوان

انطلقت فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية (الإفرا)، اليوم، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية.

وأعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في كلمته، عن امتنانه لاختيار المحافظة للاجتماعات، مؤكدًا أهمية تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية عبر المشروعات التي تم إعدادها من خلال اجتماعات تلك اللجان.

أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم

وأضاف أن مدينة أسوان لها تاريخ مهم كمركز للتلاقي الثقافي والحضاري، وتشهد حاليًا تنفيذ أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، بجانب العديد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى، مؤكدا أن أسوان تعتبر حجر الزاوية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يبرز إنجازات الدولة المصرية في مجال التنمية المستدامة.

من جانبه، رحب الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني في الإفرا، بضيوف مصر من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما رئيس قطاع أفريقيا في إدارة التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثلين عن أمانة الوكالة.

تعزيز العلوم والتكنولوجيا

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية حضور كبار المسؤولين من الوكالة في هذا الاجتماع، والذي يعكس الاهتمام والأولوية التي توليهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الإقليمي في قارة أفريقيا لتعزيز العلوم والتكنولوجيا النووية واستخدامات الطاقة الذرية السلمية في القارة الأفريقية بأكملها.

كما شارك في الافتتاح البروفيسور شوكت عبد الرازق، نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتورة دينا الحسيني، رئيس لجنة إدارةمشروعات الإفرا.