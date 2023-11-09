محافظ أسوان يتفقد استعدادات مدينة نصر النوبة للتعامل مع الطوارئ

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، والتي كانت عبارة عن 72 معدة وسيارة.

شارك في الجولة النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، واللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى صابر حسين، رئيس مركز ومدينة.

تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء مراجعات دورية لجميع الإمكانيات والمعدات لضمان القدرة على التعامل السريع مع أي حوادث طارئة والسيطرة على آثارها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأبدى محافظ أسوان اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تشغيل الأجهزة وإجراء الاختبارات العملية لتحديد الحالة الفنية للمعدات والسيارات.

وأكد ضرورة الاستمرار في أعمال الصيانة والفحص الفني المنتظم، وتأسيس ورشة صيانة دائمة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها من المستلزمات اللازمة لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بكفاءة وجودة عالية، والحفاظ عليها من أي أعطال مستقبلية، وذلك بالتعاون مع الشركات الموجودة في المحافظة.

محافظ أسوان يطالب بتزويده بتقارير يومية

وكلف اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بتزويد المشرف على الحملات الميكانيكية بتقارير يومية مفصلة عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات في نطاق كل مركز ومدينة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد في تقييم القدرات الفعلية للوحدات المحلية المختلفة وزيادة سرعة الاستجابة.

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح لأي سيارة أو معدة، بهدف ضمان الاطمئنان التام إلى الجاهزية الفنية والاستعداد الكامل للتعامل مع أي حوادث طارئة أو استغاثات، مثل الأمطار والالسيول وأزمات أخرى محتملة.