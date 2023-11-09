محافظ أسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مجموعة من المشروعات الحكومية في مركز ومدينة نصر النوبة والقرى المجاورة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة».

وأكدت محافظة أسوان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المشروعات الجارية بلغ نحو 313، بتكلفة إجمالية قدرها 3.3 مليار جنيه، وتستفيد منها حوالي 150 ألف نسمة.

القيادات التنفيذية ترافق المحافظ خلال جولته

ورافق المحافظ خلال الجولة النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، وعلى ياسين رئيس مدينة كلابشة، وعدد من المسئولين التنفيذيين.

الاستماع إلى مطالب الأهالي

خلال الجولة، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين، ووعد بتقديم الحلول المناسبة، وأكد أشرف عطية على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية، وضمان تنفيذها بأعلى مستوى من الجودة، وفي حالة تقاعس أي شركة أو مقاول عن تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة، فإنه سيتم استبعادهم فورًا.

وأثناء الجولة، افتتح المحافظ مركز الخدمات الجماهيرية في قرية الدكة، الذي تم تشغيله تجريبيًا بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويقدم خدمات متنوعة لأكثر من 17 ألف نسمة.

كما تفقد المحافظ نقطة الإسعاف في قرية مرواو، والتي تم تطويرها بالكامل بتكلفة 1.1 مليون جنيه، لتوفير خدمات الإسعاف والرعاية الطبية للمترددين على طريق «أسوان- القاهرة الزراعي»، بالإضافة إلى سكان مدينة كلابشة وقراها.