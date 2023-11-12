تسليم 329 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية في المنيا ضمن برنامج «فرصة»

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة بكل أجهزتها لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم المادي والمعنوي لها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا.

برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا

وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن المديرية سلمت 329 رأس ماعز و أغنام لعدد من المستفيدين بقرية القطوشة التابعة لوحدة اسطال وقرية بنى سمرج بمركز سمالوط وقرية زهرة بمركز المنيا ، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

فحص للمواشي أولا

ومن جانبه، أشار الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية لرؤوس الماشية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، إضافة إلى صرف 200 كجم علف و180 كجم دريس مجانا لكل مستفيد.