«القاهرة الإخبارية: تجهيز أكثر من 70 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» تجهيز أكثر من 70 شاحنة مساعدات تمهيدا لإدخالها إلى غزة، في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، أفادت القناة أيضا بتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

إشادات دولية بموقف مصر

وحظيت مصر خلال الساعات الماضية، بإشادات دولية واسعة، بعد فتح معبر رفح واستقبال مصابي قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات الميدانية والشيخ زويد والعريش للعلاج.

وفي سياق آخر، وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الشكر إلى مصر لجهودها في إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، مطالبا بمحاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية وتصفية المستعمرات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلاده.

وقال أشتية خلال مؤتمر دعم غزة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية، إنّه يجب إيصال المساعدات إلى جميع المناطق في غزة، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على الأرض والإنسان والمال والشجر والحجر، مؤكدا رفضه إقامة أي معسكرات جديدة جنوب غزة.