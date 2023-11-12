ضبط 73 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بسوهاج

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق، لمتابعة وضبط أسعار السلع المطروحة، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بالمحافظة.

ضبط مخالفات تموينية في سوهاج

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، إنه تم تحرير 73 محضرًا تموينيا خلال اليوم، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق من مركز البلينا إلى مركز طما، وذلك من أجل ضبط الأسواق والسيطرة على مخالفات التجار.

وجاءت الحملة، تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم، كيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي.

تحرير محاضر للمخالفين

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم، بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.