رابط الحصول على نتيجة قرعة الحج 2024 غدا في 6 محافظات

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أماكن إجراء قرعة الحج 2024 غدا في 6 محافظات بعد قيام وزارة الداخلية بتحديد مواعيد وأماكن إجراء القرعة والذي بدأ يوم السبت 11 نوفمبر وتستمر حتى 16 نوفمبر في مختلف المحافظات.

إجراء قرعة الحج في 6 محافظات غدًا

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يجرى غدا إجراء قرعة الحج في 6 محافظات وهي:

- مديرية أمن البحيرة

- مديرية أمن بورسعيد

– مديرية أمن الغربية

– مديرية أمن بنى سويف

- مديرية أمن جنوب سيناء

– مديرية أمن أسوان

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها عن انتهاء وغلق باب التسجيل في قرعة الحج في المحافظات وحددت مواعيد إجراء القرعة في مختلف المحافظات.

الحصول على نتيجة قرعة الحج 24

وأتاحت موقعا محددا من أجل الحصول على نتيجة القرعة من خلاله وعمل الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا

- إدخال الرقم القومي

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.