نتيجة قرعة الحج اليوم في 5 محافظات.. الرابط والأوراق المطلوبة

تعلن اليوم نتيجة قرعة الحج 2024 لـ5 محافظات، ويمكن للفائزين الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط نتيجة قرعة الحج 2024 عبر موقع وزارة الداخلية.

وتقدم «الوطن» لمتابعيها تفاصيل قرعة الحج اليوم في 5 محافظات وفقا لمديريات الأمن، في «الإسكندرية، المنيا، الدقهلية، دمياط، القليوبية»، والأوراق المطلوبة للتقديم ورابط نتيجة قرعة الحج 2024.

رابط قرعة الحج 2024 بالمحافظات

حددت مديريات الأمن في المحافظات الخمس رابط الاستعلام عن نتيجة القرعة من هنا، فضلا عن إعلانها مباشرة بالقرعة العلنية التي تجرى اليوم بتمام العاشرة صباحا بمبنى مديرية في كل محافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

يتم الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 إلكترونيا، كما يلي.

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية.

- كتابة الرقم القومي للمتقدم.

- كتابة كود التحقق على الموقع.

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.

البيانات المطلوبة في قرعة الحج 2024

وتمثلت البيانات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2024 عقب إعلان النتيجة، ليبدأ سداد الرسوم والفحص الطبي كما يلي.

- بطاقة رقم قومي سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

- رقم الهاتف المحمول.

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

- بيانات المرافق إن وجد.