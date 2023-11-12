تحذير عاجل للمسؤولين: التحرش بالموظفين يعرضك للحبس 10 سنوات

تعد ظاهرة التحرش في أماكن العمل من أخطر الظواهر التي تتعرض لها النساء والفتيات في مختلف أماكن العمل، وأغلبهن لا يتمكن من اتخاذ موقف، خاصة إن كان المتحرش يرأسهم في العمل، وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا في الجلسة العامة، اليوم، على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر، وقد تضمنت التعديلات تغليظ العقوبة على رؤساء العمل أو ن يملكون سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

وقد نصت المادة «306 مكررا "ب" – فقرة ثانية»، على أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه

بينما نصت المادة «309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة»، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.