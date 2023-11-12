انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرى «حياة كريمة» في قنا

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة قنا لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين، في الفترة من 12 حتى 16 نوفمبر.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إنّ القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في قنا وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

فحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين

وأضاف فاضل أنّ القافلة ستتولى فحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى محافظة قنا، مؤكدا أنّ القافلة ستجري عدّة جولات بقرى ومراكز محافظة قنا في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وتابع أنّ القافلة ستقدم فحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أشار إلى أنّ ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعي.