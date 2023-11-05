عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الدولة اهتمت بتنمية الريف المصري

شدد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأمين الغذاء للدولة المصرية، لافتًا إلى التوسع في الرقعة الزراعية وزراعة القمح، ومنع أي تأجيل أو توقف حتى لا يتسبب في أي قلق خلال الأزمات التي تشهدها المنطقة.

تأمين مصادر الغذاء والمياه

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر حريصة على تأمين مصادر المياه وتأمين الغذاء للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وبالأخص في المدراس وبناء الطفل بشكل سليم، كونه أمان لمستقبل الدولة، مبينا اهتمام الدولة بالريف المصري وتنميته بعد عقود من الإهمال.

وأوضح أنّ هناك تعاونا وثيقا بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدولة، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في كافة ربوع الجمهورية، مبينا أن ذلك يستهدف بناء دولة حضارية.

التوسع في الرقعة الزراعية

كما أكد أن ما تقوم به الدولة من التوسع في الرقعة الزراعية وتأمين مصادر المياه، يأتي من قبيل تأمين والتصدي لأي طوارئ وأزمات تفرضها الظروف الحالية وعدم التعرض لمجاعة كما تعرضت بعض الدول وتوقف سلاسل الإمداد، موضحا أن الدولة المصرية تخطط للتنمية الشاملة في مختلف المجالات.