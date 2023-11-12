إجراء قرعة الحج في الأقصر الأربعاء المقبل.. خطوات للاستعلام عن النتيجة

تُجرى يوم الأربعاء المقبل قرعة الحج في محافظة الأقصر لموسم الحج لعام 1445هـ - 2024م، وفقا للجدول المحدد، والذي يشمل أيضًا 3 محافظات أخرى، هي البحر الأحمر، والسويس، وأسيوط، وتُعلن النتائج رسميًا عبر بوابة الحج المصرية بعد انتهاء القرعة التي تُنظمها مديريات الأمن في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج

ومن المقرر أنّ تجري مديرية أمن الأقصر قرعة الحج بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكرنك مثلما يحدث كل عام، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 1445هـ - 2024م بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية، من هنا، بعد إجراء القرعة العلنية في جميع المحافظات وذلك من خلال عدة خطوات جاءت كالآتي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز الخميس 16 نوفمبر.