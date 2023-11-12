نتيجة قرعة الحج في محافظة الإسكندرية بالرقم القومي.. 5 خطوات بسيطة

ظهرت، منذ قليل، قرعة الحج 2024 في محافظة الإسكندرية بالرقم القومي، وذلك بعدما أجرتها مديرية أمن الإسكندرية صباح اليوم في الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، وسط ترقب شديد من المواطنين الآملين في حصد مقعد يصل بهم إلى الكعبة المشرفة.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، نتيجة قرعة الحج محافظة الإسكندرية بالرقم القومي التي ظهرت منذ قليل، بحسب ما تم إعلانه من مديرية أمن الإسكندرية التي تحتضن القرعة.

نتيجة قرعة الحج محافظة الإسكندرية بالرقم القومي

تتمثل خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج محافظة الإسكندرية بالرقم القومي في التالي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط هنـــــــــــا.

- الضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

- الضغط على بحث.

ظهور نتيجة قرعة الحج محافظة الإسكندرية بالرقم القومي

عقب خطوات الاستعلام نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة الإسكندرية بالرقم القومي ستظهر النتيجة لتوضح حالة الطلب فائز أو غير فائز.

- إن كان صاحب الرقم القومي قد فاز في نتيجة قرعة الحج محافظة الإسكندرية سيستكمل الإجراءات المطلوبة لإنهاء أوراق السفر.