أين تستثمر أموالك في 2024؟.. خبراء ينصحون بالصناعات الهندسية والرقائق الإلكترونية

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك 5 استثمارات مهمة في 2024، أبرزها في القطاع الصناعي، الذي يمثل نحو 17%، من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل في القطاع أكثر من 3.5 مليون عامل يشكلون 25% من قوة التشغيل في مصر، ضمن القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها داخل القطاع الصناعي، والصناعات الغذائية، لتنظيم وتشجيع الصناعات المحلية، وسط توقعات باستمرار دعوات المقاطعة حتى عام 2024.

قطاع الصناعات الهندسية

وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع الصناعات الهندسية، يعتبر من القطاعات الواعدة، خلال عام 2024، ويتعلق القطاع بصناعة «الكاوتش»، وبطاريات السيارات، لذلك يعتبر من القطاعات المغذية لصناعة السيارات، بشكل كبير للغاية، ويمكن للدولة الاستثمار فيها.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الرمل الزجاجي المستخدم في الرقائق الإلكترونية، والصناعات التكنولوجية، يستخدم في الطاقة الجديدة والمتجددة، ويدخل أيضًا في الخلايا الشمسية الضوئية، وبالتالي تعتبر مصر من الدول التي يمكن أن تصل إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة من المتجددة بنسبة 40%، ذلك خلال الـ4 أعوام القادمين، مما يساعد على نجاح قطاع التصدير للخارج.

وأوضح أن خام «الكوارتز» يتم استخراجه داخل مصر، وتتمتع بوفرته، مما يساعدها على تصديره للخارج أيضًا، ويستخدم في الصناعات التعدينية، كما أنه يفضل تصديره كمنتج له قيمة مضافة، بدلًا من تصديره خام.

الاستثمار في قطاع السياحة

وأشار بلال شعيب، إلى أن من القطاعات التي يمكن الاستثمار بها قطاع السياحة، يعتبر مهما للغاية في الوقت الحالي، لأن الدول المنافسة لمصر بها مشاكل الفترة الحالية، مثل إسرائيل وتركيا، مما يؤثر على البنية التحتية الخاصة بهم، وفي المقابل تعتبر الأسعار المصرية، رخيصة الثمن بالنسبة للسائح الأجنبي، بالإضافة إلى تمتعها بالأمن والأمان، وبالتالي تظهر أهمية ملف السياحة ومدى حاجته لدعم الحكومة.