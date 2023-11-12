«التضامن»: تقديم العلاج لـ147 ألف مريض إدمان جديد

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023 خلال أول 10 أشهر من عام 2023.

خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان

وقالت وزيرة التضامن، في بيان لها منذ قليل، إنه تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 147 ألفا و272 مريضا جديدا، منهم 15 ألفا و659 مريضا من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات، والأسمرات، والمحروسة، وإسطبل عنتر، وأهالينا، وحدائق أكتوبر، وحي الضواحي ببورسعيد»، موضحة أن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

ووفقا للبيان، فإنّ نسبة الذكور بلغت 96.10% بينما بلغت نسبة الإناث 3.90%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 28 مركزًا بـ17 محافظة حتى الآن.

وأكدت الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات «دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان»، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

أعلى المحافظات اتصالا بالخط الساخن للإدمان

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.96%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.37%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان الإنترنت، من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التليفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.