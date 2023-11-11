قصواء الخلالي: قمة «التضامن مع فلسطين» جمعت رغبات الدول العربية والإسلامية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القمة العربية الإسلامية في الرياض كانت قمة جامعة، فعلى الصعيد القومي كانت الدول العربية كلها ممثلة، وعلى الصعيد الإسلامي فكان مجمل الدول الإسلامية ممثلة.

القمة جمعت رغبات الدول العربية والإسلامية

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، أن مجمل الوطن العربي تطالب بنقاط محددة، ومجمل الدول الإسلامية تطالب بنقاط محددة، وتلاقت الرغبتان على مجموعة من البنود مثلت مخرجات القمة العربية الإسلامية.

كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية، كانت على رأس الكلمات القوية والمحددة لمطالب الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن كلمة الرئيس السيسي، تضمنت إطار نقاط محددة ومطالب مصرية وعربية وإسلامية وإنسانية محددة للاحتلال الإسرائيلي وللدولة، متخذة القرار في دعم الكيان الإسرائيلي، والمؤسسات والمنظمات العالمية، كل هذه التفاصيل كانت محددة في نقاط تخص الشعب الفلسطيني وقضية عادلة كانت هي طرح مصرياً واضحاً وجريئاً في هذه القضية.