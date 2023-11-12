انطلاق فعاليات ملتقى البحث العلمي والصناعة بجامعة المنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فعاليات ملتقى البحث العلمي والصناعة شراكة من أجل المستقبل، والتي ينظمها مكتب الابتكار والبحث العلمي برحاب جامعة المنوفية، وذلك في ضوء سعي الجامعة لتنفيذ محاور رؤية مصر 2030، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور حازم إبراهيم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

ملتقى البحث العلمي والصناعة

وافتتح محافظ المنوفية ورئيس الجامعة، معرض الصناعات والابتكارات العلمية، حيث تفقد أجنحة المعرض والتي تضم عدة مشروعات، منها معالجة مياه المصانع، وتصميم وتصنيع توربينة رياح أفقية المحور، وإنشاء خلية هيدروجين بالطاقة الشمسية، وصناعة وتصميم السيارات الكهربائية، ونظام لقياس خصائص المركبات علي الطريق، مشغولات خشبية مطعم بالصدف، ومنتجات طبيعية وتجميلية، وتدوير وإعادة توظيف عوادم التشغيل بخطوط إنتاج قطنية.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن أهمية المشروعات وأهدافها في تنمية وخدمة المجتمع، وأكد تقديم الدعم الكامل من أجل المساهمة في تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع لتعظيم الاستفادة منها.

ضرورة ربط البحث العلمي بالواقع

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفي بداية حديثه طالب محافظ المنوفية الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، مثمناً جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم القضية الفلسطينية، معربا عن سعادته بتواجده وسط نخبة من أساتذة الجامعات ورجال الصناعة والاستثمار في رحاب جامعة المنوفية العريقة أحد أهم صروح العلم بالدلتا، للمشاركة في ملتقي توطين الصناعة وربطها بالبحث العلمي، مشيراً إلى جهود الدولة المصرية وحرصها على تقديم أوجه الدعم لملف البحث العلمي.

كما أكد ضرورة ربط مخرجات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتطور الصناعي باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي.

تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية

وأكد رئيس جامعة المنوفية حرص الجامعة على تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية وتحويلها إلى بحوث تطبيقية تساهم في خدمة القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد المحلي وفقاً لرؤية القيادة السياسية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد آلية مشتركة لاستثمار رأس المال لدى المستثمرين بالتعاون مع الجامعة.