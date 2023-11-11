خريطة قطع المياه عن بعض المناطق في المنوفية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خريطة غسل المروقات وتطهير الخزانات غدا الأحد ليتم قطع المياه بمناطق الغسيل بعدة قرى بمراكز المحافظة، وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع لإجراء أعمال الصيانة الدورية، لرفع كفاءة المحطات، ولتقديم جودة أفضل للمشتركين.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عدة نصائح للمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا الأحد، تشمل توفير مصدر للمياه، خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بالمراكز.

مواعيد قطع المياه غدا في المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مواعيد قطع المياه غدا الأحد بالأماكن المتأثرة بغسيل المروقات بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.

وكشفت «مياه المنوفية»، أماكن قطع المياه غدا الأحد كالتالي،

- شبين الكوم قطع المياه عن قرى ميت موسى والبتانون وشبرا باص والعاى وكفر العاي.

-الشهداء انقطاع المياه بزاوية البقلي.

-تلا قطع المياه بقرية زرقان.

-الباجور قطع المياه بقرى أبشيش والكتامنة، وأبو سليطة وسمان وكفر الخضرة وبني عرب وبهتاي وأسطنها.

-قويسنا قطع المياه بقرى طه شبرا ودمهوج وكفر الشيخ إبراهيم وعرب الرمل وبيجرم وإبهنس.

-أشمون انقطاع المياه بقرى الخلوصي وشنشوز وشطانوف.

-منوف قطع المياه بقرية طملاي