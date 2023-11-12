رئيس «مياه المنوفية» يتفقد مراكز شحن العدادات في بركة السبع وتلا

أجرى الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، جولة مفاجئة على مركز خدمة العملاء، ومركز شحن العدادات مسبقة الدفع، بفرعي بركة السبع وتلا، لمتابعة جودة تقديم الخدمات للمواطنين وتفقد الحالة الفنية للمعدات.

التحول الرقمي لـ«مياه شرب المنوفية»

وفي ذات السياق، أكد رئيس مياه المنوفية، سعي الشركة لتطوير وميكنة خدماتها، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وأطلقت تطبيق الهاتف المحمول «125»، الذي يتيح خدمة سداد الفواتير والإبلاغ عن الشكاوى، وتطبيق «قراءتي»، لتمكين المواطن من تسجيل قراءة العداد بنفسه، وتوفير الخدمات من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

خدمات شركة مياه الشرب في المنوفية

وأوضح «صالح»، أن مركز خدمة العملاء يقدم كل الخدمات للمواطنين، منها «سداد الفواتير، الاستعلام، التعاقد على العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقه الدفع، بيع القطع الموفرة».

وذكر أن الشركة تسعى بشكل دائم للاهتمام بخدماتها المقدمة، وتسهيل التعامل مع العملاء، وسهولة حصول المواطن على الخدمة، من خلال التطوير المستمر لخدماتها، والتوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها، ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات، وتقديم الدعم الفني المستمر.