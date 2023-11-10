ضبط 3482 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينين ومحال في الجيزة

شنّت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة حملات تموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين في الجيزة، خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير 3482 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

مواجهة المخالفات

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد 2308 محضر شمل 841 محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 602 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و231 مخالفة توقف وغلق، و176 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و46 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و9 مخالفات لعدم وجود ميزان و641 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

906 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 906 محاضر مخالفة شملت 197 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و 25 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و107 مخالفة لعدم وجود ترخيص و 388 عدم وجود شهادة و 111 مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تحرر 49 محضرا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمكنت الحملات من ضبط 72 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و6 آلاف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و1040 كيلوجرام سكر تمويني، و681 بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم، و768 كيلوجرام لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و47.5 طن قمح.