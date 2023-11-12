هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب جزيرة هوكايدو في اليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم الأحد، جزيرة هوكايدو باليابان على عمق 37 كيلومترا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ونشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، صورا أظهرت بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة هوكايدو أقصى شمال الجزر الرئيسية في اليابان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة هوكايدو باليابان، على مسافة 144 كيلومترا جنوب مدينة كوشيرو، و95 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة هيرو.