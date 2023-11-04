هزة أرضية تضرب اليابان اليوم.. قوتها 3.7 درجة

ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، عصر اليوم السبت، محافظة هوكايدو في أقصى شمالي اليابان.

الهزة الأرضية على عمق 50 كيلومترًا

وكانت الهزة الأرضية على عمق 50 كيلومترًا، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إنّ بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 40 كيلومترا جنوب شرق مدينة نيمورو، و116 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة كوشيرو.

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يذكر أنه في 14 أكتوبر الماضي، تعرضت محافظة هوكايدو، إلى هزة أرضية قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، وكانت على عمق 60 كيلومترًا.

وكشفت بيانات مركز رصد الزلازل، أنّ بؤرة الزلزال، كانت على مسافة 115 كيلومترًا شرق مدينة هاكوداته، وعلى مسافة 76 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة موتسو.