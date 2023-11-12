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«الاحتلال الإسرائيلي» يعيد إغلاق الطريق بين «بيت فوريك» و«طانا» في «نابلس»

كتب:

أحمد عادل موسى
01:57 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق الطريق الرئيسي بين بلدة بيت فوريك وخربة طانا شرق نابلس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت ذات الطريق مساء أمس، وقام أهالي البلدة بفتحها، ثم أعادت إغلاقها اليوم بالسواتر الترابية، وحفر نفق في المكان، لإعاقة مرور المواطنين منها وإليها.

يذكر أن المستوطنون وجيش الاحتلال هدموا الخربة قبل أيام، وأجبروا العائلات على مغادرة مساكنها.

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