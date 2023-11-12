خبير سياسي: القمة العربية الإسلامية وجهت رسالة قوية للعالم عن الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس السيسي كانت أقوى من بيان القمة العربية للسلام، واستغلت مصر التواجد العربي والإسلامي للتحرك وبلورة موقف عربي موحد تجاه ما يحدث في غزة.

رسائل مصر في القمة العربية الإسلامية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، للإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ كلمة الرئيس السيسي خلال القمة الاستثنائية تضمنت إشارة كاملة لموقف مصر الرافض لـ تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وحل الدولتين، ووقف إطلاق النار وعدم توسيع دائرة الحرب في المنطقة.

رسائل القمة العربية الإسلامية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنَّ القمة العربية الإسلامية وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة لوضع حد لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في غزة والضفة الغربية، وهو الأمر الضروري لإحياء عملية السلام، وبدونه ستكون عملية السلام مستحيلة.