غلق باب القبول في بعض برامج جامعة حلوان الأهلية

أغلقت جامعة حلوان الأهلية، أمس، باب القبول للعام الدراسي 2023/2024 لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج كليات الجامعة وذلك بعد أن أتاحت التسجيل لمدة يومين لعدد من التخصصات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فقط.

جامعة حلوان

وأوضحت الجامعة أن التقديم يجري بشكل ورقي بمبنى الجامعة الأهلية، وحددت نسب القبول للبرامج ، تمثل في التالي:

طب الأسنان: 78%.

العلاج الطبيعي: 76%

- الهندسة: 68%

- الفنون: 53%

- التجارة: 53%

- برنامج المختبرات الطبية: 53%

- الحاسبات: 60%.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في «الوطن»، إن هناك عدد من الأماكن الشاغرة بعدد من كليات الجامعات الخاصة لمن لم يستطيع التقدم الفترة الماضية، سيتم إتاحة التقديم لها من قبل الجامعات بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.