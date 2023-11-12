7 سنوات على رحيل «الساحر» محمود عبدالعزيز.. كيف أحيا نجلاه ذكرى وفاته؟

تحل اليوم الذكرى السابعة لوفاة محمود عبدالعزيز، وقد حرص ولداه على نعيه من خلال صفحتيهما الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كريم محمود عبدالعزيز يتحدث عن والده الراحل

وكتب كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»: «7 سنين، يا أبو الرجولة كلها، ربنا يرحمك ويسعدك».

محمد محمود عبد العزيز في رسالة خاصة لوالده

بينما وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة خاصة لوالده خلال حسابه على «إنستجرام» قائلاً: «أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا، شكراً صديقي العزيز يوسف عادل على هذا التصميم الرائع»، مشيراً إلى التصميم الخاص بوالده في الذكرى السابعة على رحيله.

محطات في حياة محمود عبدالعزيز

وُلد في حي الورديان غرب الإسكندرية، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن درس بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، حيث بدأ هناك يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح.