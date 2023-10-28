نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لكريم ومحمد محمود عبد العزيز في وفاة خالهما

يقام حاليا عزاء خال الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز، في مسجد الشرطة بالدراسة، بعدما رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ووصل منذ قليل الفنان إيهاب توفيق، والفنانة بوسي، المنتج ريمون المقار، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، إلى مسجد الشرطة بالدارسة، وذلك لتقديم واجب العزاء للفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد، في وفاة خالهما.

محمد محمود عبد العزيز يعلن وفاة خاله

وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز، أعلن وفاة خاله «ناجي زويد»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب محمد محمود عبد العزيز: «خالي العزيز ناجي زويد في ذمة الله مع السلامة يا خال.. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون.. صلاة الجنازة في مسجد عمر مكرم والعزاء بمسجد الشرطة بالدراسة السبت».