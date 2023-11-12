الأفلام المصرية تحقق 434 ألف جنيه في السينمات خلال 24 ساعة

تواصل إيرادات أفلام موسم صيف 2023 تراجعها، خلال الفترة الحالية، في دور العرض السينمائي، ما أدى إلى سحب عدد من الأفلام من السينمات بسبب ضعف الإيرادات.

وحققت الأفلام المعروضة حاليا إجمالي إيرادات بلغ 434 ألف جنيه عن أمس السبت، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويحافظ فيلم «فوي فوي فوي» على تواجده في المركز الأول بقائمة الإيرادات محققا 152 ألف جنيه، بينما يأتي في المركز الثاني فيلم «وش في وش» بـ102 ألف جنيه، وبفارق كبير جاء فيلم «العميل صفر» بـ72 ألف جنيه.

«الخميس اللي جاي» يحقق 60 ألف جنيه

وحقق فيلم «الخميس اللي جاي» إيرادات بلغت 60.9 ألف جنيه ليأتي الفيلم في المركز الرابع بقائمة الإيرادات، يليه في المركز الخامس فيلم «حسن المصري» بـ 20 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «سكر» 13 ألف جنيه.

وتراجع فيلم «بيت الروبي» إلى المركز السابع محققا إيرادات يومية بلغت 7 آلاف جنيه، يليه «ولاد حريم كريم» بـ 5 آلاف جنيه، وتذيل فيلم «البعبع» قائمة الإيرادات بـ 1186 جنيها.