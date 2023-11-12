فيلم «وش في وش» يحقق 102 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم «وش في وش» بطولة الفنان محمد ممدوح، إيرادات متوسطة في دور العرض، إذ جاء في المرتبة الثانية، بعد فيلم العميل «صفر» بطولة أكرم حسني.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفيلم جاء في المرتبة الثانية، وحقق أمس، إيرادات بلغت 102 آلاف جنيه، بعد فيلم «العميل صفر» الذي جاء في المرتبة الأولي بين الأفلام المنافسة.

قصة فيلم «وش في وش» تدور في إطار كوميدي اجتماعي، إذ تضطر الظروف إلى جمع أسرتين في مكان واحد لمدة 24 ساعة، ما يترتب عليه مواقف صدامية، وتشتعل الخلافات بين الزوجين وأسرتيهما، خاصة مع اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهم.

أبطال فيلم «وش في وش»

يشارك في بطولة فيلم «وش في وش»، أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، ومن ضيوف الشرف عمر متولي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.