10 آلاف جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس السبت، إيرادات تقدر بنحو 10 آلاف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وجاء في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية، فيما تصدر الترتيب من حيث الإيرادات «أفلام فوي فوي، الخميس اللي جاي، وش في وش، العميل صفر، حسن المصري».

وتجاوزت إيرادات فيلم بيت الروبي، على مدار أكثر من 17 أسبوع عرض بالسينما أكثر من 130 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ودخل بذلك كريم عبدالعزيز نادي الـ 100 مليون جنيها بأفلام فيلم كيرة والجن، والفيل الأزرق 2 وبيت الروبي.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت اجتماعي كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة خارج نطاق القاهرة، ويحدث تغييرًا مفاجئًا في حياته عندما يزوره شقيقه الصغير.