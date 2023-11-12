الوقود يهدد غزة بتوقف كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت خلال أيام

أعلن وزير الاتصالات الفلسطيني، إسحاق سدر، توقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة الخميس المقبل، بسبب نفاد الوقود، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي الضفة الغربية المحتلة، واصل الفلسطينيون تشييع جثامين شهدائهم، الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامات جنود الاحتلال في عدة مدن ومحافظات بالضفة، وشيّع الفلسطينيون في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، جثمان الشهيد أمير ماهر القيسي «19 عاما»، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام جنود الاحتلال مدينة جنين ومخيمها مساء أمس السبت.