انقطاع الإنترنت وغارات غير مسبوقة.. ماذا يحدث في غزة؟

أفاد تلفزيون فلسطين بـ انقطاع الإنترنت عن غزة مرة أخرى، فضلًا عن الغارات العنيفة وغير المسبوقة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية على شمال وشمال غرب قطاع غزة؛ الأمر الذي أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.

انقطاع الإنترنت عن غزة

وأوضح التقرير الذي أذاعه تلفزيون فلسطين أنه للمرة الثالثة تقوم قوات الاحتلال بوقف الاتصالات وانقطاع الإنترنت عن قطاع غزة وذلك لعزل السكان عن العالم، ولا يكون بإمكانهم توصيل ما يحدث معهم للعالم الخارجي.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاحتلال فصل المسارات الدولية للمرة الثالثة، وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، فضلا عن أن غارات طيران الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

واستهدفت الغارات، محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون، والصبرة، والرمال، والرمال الجنوبي، والشاطئ، والسفينة، والمشتل، ومجمع أنصار، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

أعداد الشهداء في الغارات الأخيرة بقطاع غزة

ووفق المعلن من وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة جثامين أكثر من 15 شهيدا، وعشرات المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، العديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم البريج، والفاخورة بجباليا، والنصيرات، ومخيم البريج، وحي الشجاعية، وبيت لاهيا، وحي النصر.