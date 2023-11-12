«الصحة» تكشف حالة أطفال غزة المصابين بالسرطان

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل حالة أطفال غزة المصابين بالسرطان الذين استقبلتهم مصر لعلاجهم.

وقال عبدالغفار لـ«الوطن»، إنّه جرى استقبال 12 طفلا ومرافقيهم عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، موضحًا أنّ الحالات خضعت للبروتوكول العلاجي وفقا للتشخيص الخاص بها من الطبيب المعالج.

توقيع الكشف الطبي على الحالات المصابة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّه فور وصول حالات تم توقيع الكشف الطبي عليهم للعلاج من الأمراض السرطانية، مشيرًا إلى نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية بعناية شديدة وتوزيعهم على مستشفيات الأورام المتخصصة في مصر، مطمئنا المواطنين على حالتهم الصحية والتوجهيهات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلقيهم الرعاية الصحية الفائقة لهم مهما بلغت التكلفة .

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الأطفال المصابين بالسرطان كان لديهم مشكلة في تلقي العلاج بسبب تداعيات الأحداث في غزة، مضيفًا أنّ مجيئهم عبر معبر رفح كان خطوة جيدة لحصولهم على العلاج في التوقيت المناسب لكل حالة، مشيدًا بدور الأطباء خلال هذه الفترة والشعور بالمسؤولية تجاه جرحى غزة.