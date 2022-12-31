«المريضة نامت 5 أيام».. كيف نجح فريق التخدير في أول عملية زراعة رئة بمصر؟

تحضيرات عديدة استغرقت شهورًا وأيامًا طويلة، على المستويين الفني والشخصي من تجهيزات رعاية مركزة بأحدث الأجهزة الطبية في العالم، وتدريبات مكثفة، نفذها فريق التخدير لإجراء أول عملية زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء، بمستشفى عين شمس التخصصي، التابع لجامعة عين شمس، والتي أعلنت نجاح العملية وتحسن حالة المريضة يوم بعد يوم.

الدكتورة هبة فؤاد طولان، أستاذ التخدير والرعاية المركزة المساعد، وعضو فريق زراعة أول حالة رئة في مصر من متبرعين أحياء، وصفت عملية التخدير بأنها من الخطوات المهمة في أي عملية جراحية، ودور طبيب التخدير حفظ العلامات الحيوية، إذ يجرى تخدير المريض بصورة آمنة.

حالة سحر ربيع قبل إجراء العملية

وصفت الدكتورة هبة فؤاد في حديثها لـ«الوطن»، حالة سحر ربيع بالـ«خطرة جدًا» قبل إجراء العملية، وبالإضافة إلى معاناتها من فشل في الجهاز التنفسي، كانت تعاني ضعفًا في عضلة القلب، وارتفاعًا شديدًا في ضغط الشريان الرئوي، وحدوث جلطات به، على الرغم من أنها حصلت على أكبر جرعة من الأدوية التي تمنع التجلطات، ونسبة خطورتها أثناء عملية التخدير عالية قد تصل إلى الوفاة.

وأوضحت أن الفريق الطبي اتخذ كل التدابير الممكنة، وجرى تجهيز كل الأجهزة والأدوات المساعدة والأدوية التي تحافظ على العلامات الحيوية للمريضة، والتعامل مع المريضة بطريقة حرفية، وتجهيزها، لإنقاذ حياتها حتى لو حدثت أي مضاعفات.

وتابعت: كل هذه التجهيزات والإمكانيات، حرص الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، على توفيرها لإنجاح العملية التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء.

3 عمليات في آن واحد

كما اهتم الفريق الطبي، وفريق التخدير، بعامل الوقت في العملية، لأنها تشمل 3 عمليات واحدة لسحر ربيع المريضة وعمليتين لأشقائها كامل وجمعة، المتبرعين، لضمان وصول الفصين بصورة ممتازة بدون أي مشكلات وزرعها في سحر في أقل وقت ممكن، وبعد خروج الفصين من المتبرعين، جرى معالجتها بسائل مخصص للحفاظ عليه، وتوصيل تنفس صناعي لهم للحفاظ عليهم.

وأشارت إلى أن عملية التخدير تختلف من مريض لآخر حسب نسبة الخطورة، وكلما زادت الخطورة احتاجت لأجهزة متقدمة لقياس الضغط «نبضة بنبضة» غير المريض المستقر في حالته، فاستغرق تخدير سحر ربيع حوالي ساعة، وأشقائها حوالي ربع ساعة.

حددت الدكتورة هبة فؤاد، شروط التخدير، والتي تتمثل في الوصول بحالة المريض لأفضل حالة صحية، لذلك استغرق التحضير لعملية سحر ربيع شهور طويلة، من معامل وإشاعات وعلاج طبيعي وتغذية.

حالة سحر ربيع بعد العملية

وبعد إجراء عملية زراعة الرئة لسحر ربيع، يوم 14 ديسمبر، استغرقت 5 أيام في النوم، نتيجة للتخدير: «خدت 5 أيام نايمة تماماً»، بحسب ما أكدته الدكتورة هناء الجندي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة ومدير وحدة الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس التخصصي، لافتة إلى أن دور الرعاية المركزة بدأ من 2019 بتجهيز البنة التحتية: «لا يوجد جهاز أو علاج يحتاجه مريض لزراعة الرئة أو غيرها مش موجود في التخصصي».

تحسنت حالة سحر ربيع، بشكل ملحوظ، إذ تؤكد الدكتورة هناء الجندي، أن الفريق الطبي يجتمع يوميا لبحث كل ما يستجد في الحالة، ورعايتها أول بأول، لافتة إلى أنه يوجد بالرعاية المركزة «أ» 19 سريرًا على أحدث الأجهزة، وتستقبل زراعة كلى وكبد ورئة، وكل حالات القلب المفتوح وجراحات الصدر، وحالات الأطفال، والإصابات المتعددة، وحالات السكتات الدماغية والقلبية.