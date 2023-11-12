رابط نتيجة قرعة الحج محافظة دمياط بالرقم القومي والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الأمن بمحافظة دمياط نتيجة قرعة الحج 2024 لذا يمكن للمواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج محافظة دمياط بالرقم القومي عبر موقع بعثة الحج المصرية على موقع وزارة الداخلية.

أجرت مديرية أمن دمياط القرعة العلنية لحج القرعة 2024 للمتقدمين من محافظة دمياط لأداء فريضة الحج لهذا العام.

نتيجة قرعة الحج محافظة دمياط بالرقم القومي

وتقدم «الوطن» لمتابعيها طريقة معرفة نتيجة قرعة الحج محافظة دمياط بالرقم القومي خلال السطور التالية وفقا لمديرية أمن دمياط وكذلك الأورق المطلوبة للتقديم لمن وقع عليهم الاختيار بالقرعة ليتمكنوا من تحضير أوراقهم للتقديم بالوقت المحدد.

رابط نتيجة قرعة الحج محافظة دمياط بالرقم القومي

يمكن معرفة نتيجة قرعة الحج محافظة دمياط بالرقم القومي من هنا وفقا للخطوات التالية،

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية

- اضغط على استعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة كود التحققق .

- الضغط على بحث.

- ظهور النتيجة.

البيانات المطلوبة في قرعة الحج 2024

عقب ظهور نتيجة قرعة الحج 2024 بمحافظة دمياط يستلزم على الفائزين تقديم عدة أوراق مبدئية منها:

- بطاقة رقم قومي سارية

- رقم الهاتف المحمول.

- إثبات الحالة الصحية للمتقدم للحج من جهة رسمية بصورة تفصيلية.

- بيانات المرافق إن وجد.