عمرو موسى: دمج القمتين العربية والإسلامية قرار حكيم يوحد الصف

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن قرار القمة العربية الإسلامية بالرياض أمس، «جيد ورصين»، مشيرا إلى أن القرار يؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا إن قرار المملكة السعودية بدمج القمتين «حكيم» ويعيد الزخم لهذا التحالف وإمكانية توحيد الصف المعارض للسياسات التوسعية الإسرائيلية وازدواجية المعايير الغربية.

التزام الجميع بقرارات القمة

وأكد موسى، في تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع «إكس» تويتر سابقا، ضرورة التزام الجميع حكومات وشعوبا ومجتمع مدني وأفرادا بقرارات القمة، مشيرًا إلى أنّ الرأي العام العربي والإسلامي سيراقب ذلك، وخاصة ما يتعلق بربط أي تقارب مع إسرائيل بأحكام المبادرة العربية وشروطها.

وتوقع الأمين السابق لجامعة الدول العربية استمرار العمل المتواصل الذي لا يهدأ والحذر من محاولات التخريب التي لن تهدأ، مشيرا إلى أنّ قمة الرياض ليست نهاية في ذاتها وإنما بداية يجب البناء عليها ويجب التصميم على إنجاح مسيرتها حتى تعود الأمور إلى نصابها بعد أن أعوج طريقها أو كاد.