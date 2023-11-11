عمرو موسى: سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة تجاوزت أي معقولية

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن قرار وقف المجازر الإسرائيلية في غزة، قرار مهم وإيجابي، ويقارب التوقعات الشعبية المطالبة به، موضحَا أن دمج القمتين العربية والإسلامية حركة جيدة، لأنها جمعت جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأصبح الخط واضحا أمام العالم وأمام الدول الغربية التي أيدت إسرائيل في هذا العدوان.

العرب جميعهم يقفون صفًا واحدًا لدعم القضية الفلسطينية

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية عبر مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن العرب جميعهم يقفون صفًا واحدًا لدعم القضية الفلسطينية، مشيرَا إلى أن الاعتداء والسياسة الإسرائيلية إزاء الأراضي المحتلة جاوزت أي معقولية، وأن السياسة الإسرائيلية بالضفة الغربية قبل غزة سياسة في غاية السوء والعنف، من طرد السكان وإزالة المنازل والتجمعات العربية ومحاولة إفراغ الضفة من سكانها، وما رأيناه في القدس، بالإضافة لما جرى في غزة، كل هذه الاعتداءات لا يتحملها أحد.

التجمعات اليهودية نفسها كلها ثارت ضد جيش الاحتلال

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن هناك دول كبرى ذات نفوذ دولي لا ترى ذلك، معتقدًا أن التغيير في مواقفها جازم، لأن الشعوب والمظاهرات والتجمعات بل والتجمعات اليهودية نفسها كلها ثارت ضد جيش الاحتلال بمواقفه الخاطئة والخطيرة التي قامت على ازدواجية المعايير التي لم تعد تقبل منهم.