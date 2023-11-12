جدول العيادات الطبية المسائية بمستشفى النجيلة في مطروح.. اعرف التخصصات

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح فتح العيادات الطبية الخارجية خلال الفترة المسائية في مستشفى النجيلة المركزي، وذلك بهدف تقديم المزيد من الخدمات الطبية والكشوفات علي مدار اليوم لأهالي مدينة النجيلة والقرى والنجوع الواقعة حولها في عدد من التخصصات الطبية.

مواعيد العيادات المسائية في مستشفى النجيلة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مواعيد الكشوفات الطبية في العيادات المسائية داخل مستشفى النجيلة المركزي تبدأ من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً.

تخصصات العيادات المسائية

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلي أن التخصصات الطبية في العيادات الخارجية المسائية بمستشفى النجيلة المركزي هي الأطفال، والباطنة، والجراحة، والأسنان، والرمد، وأمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى غرفة الغيار علي الجروح.