حملة فريد زهران تستكمل هيكلها الأساسي باختيار الهيئة الاستشارية للمرشح

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن استكمال الهيكل الأساسي لها باختيار الهيئة الاستشارية للمرشح والتي تضم عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة.

وقالت الحملة في بيان لها أن الهيئة الاستشارية تضم :م/أشرف حلمي، منسق. أ/عبد العظيم حماد، د/إبراهيم نوار، د/أحمد مجاهد، د/ محمد طه عليوة، د/ إيهاب الخراط، أ/ محمود سامي الامام، أ/ خالد راشد، د/ فريدي البياضي، م/ إيهاب منصور، د/حنا جريس، د/ أحمد علاء فايد، د/ رائد سلامة، أ/ ريهام عبد النبي، أ/ سناء السعيد، أ/ أحمد فوزي، أ/ زينب السلايمي، د/ نيفين عبيد، د/ أحمد السيد، د/ مروة الشافعي، د/ حسام عيد، د/ هشام فهمي، د، أبانوب جمال، د/ هاني حافظ، م، عماد عوني.

وكانت الحملة قد أعلنت عن أعضاء المكتب التنفيذي ومنسقي ومقرري اللجان المختلفة بها، والتشكيل الرسمي للحملة الانتخابية، إذ تم اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة. أ/ عبد العزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة، المتحدثين الرسميين باسم الحملة، النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي

.كما تم الاعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة. يضم المكتب التنفيذي، أ. عبد الغني الحايس، أ. حسام حسن، م. بهاء ديميتري أ. خالد القاضي، أ. محمد خليل، أ. منى عبد الراضي، أ. حسام مصطفى، د. أحمد السيد، د. محمد سالم، أ. حسين هريدي، أ. أحمد الغنام، د.محمد جمال، أ. محمد هلال.