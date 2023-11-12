محطات مهمة في حياة المرشح الرئاسي فريد زهران.. من الحركات الطلابية لانتخابات الرئاسة

المرشح الرئاسي فريد زهران أحد أشهر الأسماء التي برزت على ساحة السياسة المصرية، بعدما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واسمه بالكامل محمد فريد سعد زهران من مواليد محافظة القاهرة عام 1957، تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وكان من أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينيات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974.

إسهامات المرشح الرئاسي فريد زهران الثقافية والحقوقية

وأسهم المرشح الرئاسي فريد زهران بالكتابة في العديد من الصحف داخل مصر والمنطقة العربية على مدار 20 عاما مدافعا عن الديمقراطية والعدل الاجتماعي، وهو أحد مؤسسي تيار الديمقراطية الاجتماعية في مصر، وله العديد من المؤلفات السياسية والاجتماعية، كما أسهم زهران في تأسيس «اللجنة الشعبية المصرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2001، اللجنة الشعبية لمكافحة الإرهاب 1992، الحركة المصرية من أجل التغيير، الرواق الاشتراكي لبناء كيان سياسي اشتراكي ديمقراطي، المركز المصري الديمقراطي الاجتماعي، المنتدى الاجتماعي المصري، المنتدى المدني الأورو متوسطي، الحركة المدنية الديمقراطية».

فريد زهران وترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

تقدم فريد زهران في 8 أكتوبر الماضي، بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحصل «زهران» على تزكيات من عدد من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه لانتخابات الرئاسة، وتجاوز عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 30 عضوا بمجلس النواب، وشملت التزكيات نواب الحزب المصري الديمقراطي، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.