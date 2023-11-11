فريد زهران: أسعى لتقديم الدعم للصعيد.. ومصر تتصدى ببسالة للضغوط دفاعا عن الفلسطينيين

عقد المرشح الرئاسى فريد زهران أول مؤتمرات حملته الانتخابية بالصعيد، وبالتحديد فى محافظة أسيوط، أمس ، والتقى خلاله بعدد كبير من المواطنين والرموز السياسية بالمحافظة، والتى اختارها نقطة انطلاق له فى فترة الدعاية الرسمية بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد العشرات من أهالى قرى ومراكز أسيوط على السرادق، لحضور المؤتمر الانتخابى الأول لـ«زهران»، وحضر عدد كبير من أعضاء حملته الانتخابية وحزب العدل والمصرى الديمقراطى الاجتماعى المؤتمر بأسيوط، وتناول المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابى وأوليات المرشح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث طرح عدداً من الحلول لقضايا ومشكلات محافظات الصعيد وأوجه التنمية التى تحتاجها خلال الفترة المقبلة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء قطاع غزة، وردّد عدد من المشاركين بالمؤتمر هتافات عدة داعمة للقضية الفلسطينية ومندّدة بالعدوان الغاشم الذى يشنه الاحتلال الإسرائيلى والذى دخل شهره الثانى منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى، وقال «زهران»، خلال المؤتمر، إنه يسعى للاهتمام بالصعيد وتقديم الدعم له، مشيراً إلى أن الدولة تواجه ضغوطاً كبيرة بسبب القضية الفلسطينية من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى، مضيفاً أن أبناء فلسطين يتعرّضون للمهانة وتمارس الضغوط على الأطراف الفاعلة فى منطقة الشرق الأوسط، لتمرير المخططات الإسرائيلية، التى تقاومها الحكومة المصرية «بكل بسالة».

متحدث الحملة: برنامجنا يتضمّن الاهتمام بمشروعات الحديد والصلب والألومنيوم وتشغيل المصانع المتوقفة

من جانبه، استعرض الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى باسم حملة فريد زهران، البرنامج الانتخابى لـ«زهران»، الذى يتضمن الاهتمام بالمشروعات التى تخدم المواطن، ومن بينها مصانع الحديد والصلب والألومنيوم، وتشغيل المصانع المتوقفة، لإيجاد فرص عمل للشباب، وكذلك الإفراج والعفو الرئاسى عن المحبوسين فى قضايا الرأى.

وأضاف «الشناوى» أن البرنامج الانتخابى يشمل الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية وشركات الكهرباء والمياه وخفض النفقات غير الضرورية، وجدولة ديون مصر الخارجية وتقليص الدين العام والتوسّع فى المصانع وتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادى والاهتمام بمحدودى الدخل والفقراء، وطرح مبادرة تسديد الديون بالاستثمارات.

فيما قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب المتحدث باسم حملة «زهران»: «نحن نعبّر اليوم عن أصواتنا، ومجرد وجودنا هنا تعبير عن التغيير»، وعن الأزمة الإنسانية التى يواجهها الأشقاء فى فلسطين، وتابعت: «كل مصرى حزين بسبب ما يحدث فى غزة الصامدة، وهذا كان له تأثير كبير على أنفسنا وقدرتنا على التفاعل على أرض الواقع».

وأضافت «أميرة» أن مصر تستحق أن تكون فى أفضل مكانة وفى مكان مختلف، ولا تستحق أن تكون فى هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وأكدت عضو مجلس النواب أن أسيوط أخرجت رموزاً عظيمة فى جميع المجالات، وكل امرأة تستحق أن تطمئن على مستقبل أولادها وأنهم يتلقون تعليماً أفضل ورعاية صحية حقيقية وينتظرهم مستقبل آمن.

وأوضحت أن هناك بعض السياسات لا بد من إصلاحها، مشيرة إلى أن «محافظة أسيوط بها خير وفير وأراضٍ زراعية كثيرة، وتستحق المزيد من التنمية خلال الفترة المقبلة».

ووجّه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، التحية لأهالى أسيوط خلال المؤتمر، وعدّد أسباب دعمه للمرشح الرئاسى، قائلاً: «لماذا فريد زهران؟ لأنه شخص لديه فريق عمل محترم يجتهد ليقدم عملاً محترماً ومستقبلاً أفضل»، متابعاً أنه لا يمكن أن ينسى أحد ما تتعرّض له غزة من قِبل قوات الاحتلال: «وهو محتل جبان يهدم المساجد والكنائس والمستشفيات ويقتل الأطفال».