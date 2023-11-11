المرشح الرئاسي فريد زهران: نٌحيي صمود الشعب الفلسطيني بغزة

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال المؤتمر الجماهيري المنعقد بمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، إننا نحيي صمود الشعب الفلسطيني بغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

الشعب الفلسطيني يتعرض لوحشية

وأضاف «زهران»، خلال المؤتمر الجماهيري إننا جميعا في حالة أسى وغضب مما يتعرض له الشعب الفلسطيني من وحشية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأميركية، ومازال يحتل أجزاء كبيرة من العالم العربي وليس فلسطين فقط.

الوقوف دقيقة حداد

كما دعا المرشح الرئاسي فريد زهران خلال المؤتمر الجماهيري بمركز ساحل سليم بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين الشقيقة وغزة وكل شهداء مصر والعالم العربي وسط هتافات الحاضرين «بالروح والدم نفديك يا أقصى».

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران يواصل جولاته وعقد لقائته الشعبية والجماهيرية بمراكز محافظة أسيوط لليوم الثاني على التوالي، التي تشمل عقد لقاءات شعبية بمراكز ساحل سليم والغنايم.