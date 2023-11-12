«حماة الوطن» بشمال سيناء ينظم اجتماعا لمناقشة الاستعداد لانتخابات الرئاسة

عقد حزب حماة الوطن بشمال سيناء اجتماعا تنظيميا بمقر الحزب وسط مدينة العريش، لشرح خطة التحرك الحزبي في انتخابات الرئاسة القادمة، والحشد والدعم اللوجستي للحزب.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وقال المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن الحزب سيسخر كامل إمكانياته للمساهمة في إتمام الانتخابات الرئاسية على أكمل وجه، وذلك من أجل مساعدة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أهمية اللالتفاف حول القيادة السياسية ودعم رئيس الجمهورية بكل قوة.

الالتزام الدقيق بتعليمات الحزب

بدوره أكد المهندس فايق الخليلي، أمين التنظيم بالحزب، ضرورة الالتزام الدقيق بالتكليفات المطلوبة لكل أمانة، وشرحها بالتفصيل للأعضاء والكوادر بالحزب، منوها أن أهالي سيناء عامة وحماة الوطن على وجه الخصوص يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

جاء الاجتماع بحضور الأمين العام وأمين التنظيم، واللواء محمود الزملوط رئيس القطاع، والأمناء ورؤساء اللجان والأمناء المساعدين وهيئة المكتب، واللجنة المتخصة بالحزب والسكرتارية.

الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن قد أعلن في بيان سابق أنه يدعم ترشح المرشح السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة