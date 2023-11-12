الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة

واصلت وزارة الداخلية سياستها الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يُفيد باستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكى، للمستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتمت مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.